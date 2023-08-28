Борт российской авиакомпании, совершивший экстренную посадку в Ташкенте, вылетел в Москву

Причиной вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Ташкента стало плохое самочувствие пассажира

ТАШКЕНТ, 28 августа. /ТАСС/. Борт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Пхукета (Таиланд) в Москву и из-за ухудшения самочувствия пассажира совершивший экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента, вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

"Рейс ZF4002 российской авиакомпании Azur Air вылетел в Москву в 20:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) по ташкентскому времени с 336 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

"Причиной вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Ташкента стало плохое самочувствие пассажира - гражданка России 1994 года рождения была госпитализирована в сопровождении другого пассажира этого рейса в одно из медицинских учреждений столицы", - добавили в пресс-службе.