28 августа, 17:01
Военная операция на Украине

В селе Белгородской области три дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 28 августа. Село Новая Таволжанка Белгородской области обстреляли со стороны Украины, повреждения получили три частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу", - написал губернатор.

Он отметил, что аварийные и оперативные службы уже работают на месте. Проводится подворовой обход.

Новая Таволжанка - село в Шебекинском районе Белгородской области, расстояние от села до границы с Украиной составляет менее 10 км. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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