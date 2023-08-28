В селе Белгородской области три дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 28 августа. Село Новая Таволжанка Белгородской области обстреляли со стороны Украины, повреждения получили три частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях, также один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу", - написал губернатор.

Он отметил, что аварийные и оперативные службы уже работают на месте. Проводится подворовой обход.

Новая Таволжанка - село в Шебекинском районе Белгородской области, расстояние от села до границы с Украиной составляет менее 10 км.