На северо-востоке Казахстана в результате схода вагонов с рельсов разлилась серная кислота

Инцидент произошел в Экибастузе

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Серная кислота разлилась в городе Экибастузе Павлодарской области Казахстана в результате схода с рельсов вагонов, общий объем перевозимой кислоты составляет 78,3 тонны. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

"В городе Экибастуз, станция Экибастуз-2, путь №6, происходит течь серной кислоты с цистерны. Общий объем перевозимого груза (серной кислоты) составляет 78,3 тонны (два вагона)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, военизированной железнодорожной охраны, а на месте происшествия организован штаб из числа сотрудников ДЧС, комитета нацбезопасности, прокуратуры и других ведомств, отметили в пресс-службе.

Проводятся работы по устранению разлива кислоты с цистерны, ведется обвалование песком и известью места разлива кислоты, осуществлен подвоз 300 кг извести, добавили в ведомстве.

Ранее в компании "Казахстанские железные дороги" сообщили, что в Экибастузе при производстве маневровых работ с рельсов сошли три вагона, из которых два с песком, один с серной кислотой.