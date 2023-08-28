В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении устроившего стрельбу

По данным следствия, мужчина отказывается общаться с судебными приставами по поводу выселения его из аварийного дома, с ним проводят переговоры

ТАСС, 28 августа. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который устроил стрельбу в Ноябрьске, говорится в сообщении СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". В совершении преступления подозревается 61-летний местный житель. В целях безопасности правоохранительными органами обеспечено оцепление указанного здания с находящимся в нем мужчиной, с ним проводятся переговоры о выходе из здания и последующей сдаче представителям власти", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела судебных приставов по Ноябрьску приехали к частному дому мужчины, чтобы выполнить судебное решение о его выселении из признанного аварийным жилья. Жилье подлежит сносу. 61-летний мужчина категорически отказался общаться с судебными приставами, выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль и закрылся в доме.