28 августа, 17:36

В ДР Конго боевики убили в церкви 14 человек

Боевики атаковали людей во время воскресной службы 27 августа, передает Reuters

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек убиты в церкви на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Reuters.

Боевики атаковали людей во время воскресной службы 27 августа, отмечает оно.

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi передает, что нападавшие боевики были членами группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO), действующей в провинции Итури.

CODECO возникла более двух десятилетий назад из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду. С течением времени она превратилась в бандитское формирование. 

Теги:
Конго (ДРК)
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