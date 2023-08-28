28 августа, 18:03,
обновлено 28 августа, 18:24

Матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

Уголовное дело Егора Тюкина передали в военный суд для рассмотрения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота, предъявив матросу в окончательной редакции обвинение в совершении государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении матроса поступило во 2-й Западный окружной военный суд, подтвердили ТАСС в пресс-службе суда. "Оно будет слушаться в закрытом режиме", - добавили там. Военный суд приступит к рассмотрению дела по существу 19 сентября.

Подробностей об уголовном деле матроса в суде не уточнили, а его фабула неизвестна, так как материалы содержат гриф "совершенно секретно". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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