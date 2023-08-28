28 августа, 18:38

В Москве задержали курьера, на самокате сбившего ребенка

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмами ног и ссадинами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который на самокате сбил ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 28-летний приезжий. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МВД, в полицию обратилась москвичка. Она сообщила, что ее сына сбил неизвестный на самокате на Черноморском бульваре. Мальчик доставлен в медицинское учреждение с травмами ног и ссадинами.

В прокуратуре Москвы сообщали, что, по словам матери пострадавшего, ребенка сбил курьер. Он уехал с места происшествия. 

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