28 августа, 18:59

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела об отравлении шаурмой

Директора кафе быстрого питания заключили под стражу до 25 октября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в понедельник заключил под стражу фигуранта дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курицей гриль из бистро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Читайте также
Число отравившихся шаурмой в Москве превысило 40Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела об отравлении шаурмойВ Москве задержали еще трех человек по делу о массовом отравлении шаурмой

"Постановлением суда директор кафе быстрого питания Максудов А. А. заключен под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 25 октября", - сообщили в пресс-службе.

В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Ранее мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана в отношении Л. И. Куклиной - заместителя генерального директора частной организации-поставщика.

С 20 августа более 40 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Установлено, что все эти люди ели в "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

27 августа Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой. Позже были задержаны еще трое фигурантов дела - гендиректор, его заместитель и сотрудник частной фирмы. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация