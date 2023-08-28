Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

По данным МО РФ, атаку пресекли в районе 21:00 мск

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.