28 августа, 18:58

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Татьяна Симоненкова/ ТАСС
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

По данным МО РФ, атаку пресекли в районе 21:00 мск

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), он уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 21:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация