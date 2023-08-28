28 августа, 19:09

СМИ: в Ливане выдали ордера на арест обвиняемых в шпионаже двух граждан России

По информации Naharnet, следственный судья военного трибунала страны Фади Савван обвинил их в "преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу" ливанскую безопасность

БЕЙРУТ, 28 августа. /ТАСС/. Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван выдал ордера на арест двух граждан РФ, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщил новостной портал Naharnet, судья Савван допросил двух задержанных и обвинил их в "преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана".

По информации портала, ливанские или арабские граждане, обвиненные в шпионаже в пользу Израиля, могут быть приговорены в Ливане к смертной казни или получить длительный тюремный срок.

Ранее в посольстве РФ в Ливане сообщили корреспонденту ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте с местными властями в связи с задержанием двух граждан РФ.

25 августа глава Управления общей безопасности (УОБ) Ливана генерал-майор Ильяс Бейсари заявил на пресс-конференции, что двое иностранцев были задержаны при выезде из Ливана через аэропорт. Он назвал их "участниками сети, шпионящей в пользу Израиля". 26 августа источник в УОБ сообщил газете Al-Akhbar о том, что две недели назад сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута гражданина России с женой, которые намеревались покинуть страну. Источник утверждал, что граждане РФ были завербованы израильской разведкой и направились в Ливан для сбора секретной информации и фотографирования объектов шиитской партии "Хезболлах". 

Теги:
ЛиванРоссияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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