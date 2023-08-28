28 августа, 19:05

В Воронеже восстановили работу котельной

Без горячей воды оставались около 20 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 28 августа. /ТАСС/. Рабочие в Воронеже восстановили работу котельной, из-за остановки которой в Воронеже с утра 28 августа в микрорайоне Шилово без горячего водоснабжения оставались жители. Об этом рассказал ТАСС дежурный диспетчер ПАО "Квадра".

"Котельную включили", - сказал он.

Ранее представитель управы Советского района Воронежа, в которую входит микрорайон Шилово, сообщил ТАСС о приостановке горячего водоснабжения в шести социальных объектах и 49 многоквартирных домах, где проживают около 20 тыс. человек. По данным управы, причиной приостановки работы котельной и подачи горячей воды стала аварийная ситуация, из-за которой потребовалась срочная замена запорной арматуры. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация