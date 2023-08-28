В центре Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека

В результате аварии таксист остался без ноги

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"На Нижегородской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей, в которые врезался еще один автомобиль. Предварительно, пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что изначально столкнулись частная машина и такси. Когда они оформляли ДТП, в них врезалось второе такси. В результате таксист потерял ногу, его пассажир получил различные травмы.