28 августа, 22:20

СМИ: в США нашли мертвой семью с двумя детьми со следами ножевых ранений

Квартира, в которой обнаружили тела, была заперта изнутри, передает телекомпания ABC

ТАСС, 29 августа. Семью из четырех человек, двое из которых дети, нашли мертвой в квартире в нью-йоркском районе Манхэттен. Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в полиции, на телах всех погибших обнаружили следы ножевых ранений.

По данным источников ABC, полицейские нашли на месте происшествия несколько ножей. Телекомпания также сообщила, что правоохранители были вынуждены применить силу, чтобы проникнуть в квартиру. Это свидетельствует о том, что помещение было заперто изнутри.

Причины случившегося не уточняются. 

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