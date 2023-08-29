СМИ: в США нашли мертвой семью с двумя детьми со следами ножевых ранений

Квартира, в которой обнаружили тела, была заперта изнутри, передает телекомпания ABC

ТАСС, 29 августа. Семью из четырех человек, двое из которых дети, нашли мертвой в квартире в нью-йоркском районе Манхэттен. Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в полиции, на телах всех погибших обнаружили следы ножевых ранений.

По данным источников ABC, полицейские нашли на месте происшествия несколько ножей. Телекомпания также сообщила, что правоохранители были вынуждены применить силу, чтобы проникнуть в квартиру. Это свидетельствует о том, что помещение было заперто изнутри.

Причины случившегося не уточняются.