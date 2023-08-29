Полиция задержала вооруженного человека в университете в Северной Каролине

По предварительной информации, он успел сделать несколько выстрелов

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали вооруженного человека на территории университетского кампуса в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина), по предварительной информации, он успел сделать несколько выстрелов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пока неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие. В ходе эвакуации несколько студентов выпрыгнули из окна одного из университетских корпусов и могли получить травмы. О личности и мотивах преступника полиция пока не сообщает.

По данным аналитического центра Pew Research Center, не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко". Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.