В университете в Северной Каролине в результате стрельбы погиб один человек

Нападавшего задержали

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудник университета в город Чапел-Хилле (штат Северная Каролина) погиб в результате стрельбы на территории кампуса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя полиции Брайана Джеймса.

Нападавший, успевший сделать несколько выстрелов, задержан. Правоохранители не сообщают имена погибшего и задержанного. По словам Джеймса, пока рано говорить о мотивах стрелявшего.

В ходе эвакуации несколько студентов выпрыгнули из окна одного из университетских корпусов и могли получить травмы.

По данным аналитического центра Pew Research Center, не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко". Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства. Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.