В Приморье количество отрезанных от дорог населенных пунктов уменьшилось до 10

В крае остаются подтопленными 32 многоквартирных дома

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Приморском крае, остающихся отрезанными от дорожного сообщения из-за переливов, уменьшилось за сутки с 26 до 10. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"В Приморье на утро вторника переливы наблюдаются на 40 участках дорог в 15 муниципалитетах, от наземного сообщения отрезаны 10 населенных пунктов. Остаются подтопленными 90 домов, из которых 32 - многоквартирные. Также подтоплены 503 придомовых участков в 11 муниципалитетах", - сказали в пресс-службе.

В Приморском крае снова начались дожди. Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, за ближайшие два дня в крае может выпасть до 140 мм осадков. На побережье ветер усилится до 19-24 м/с, на мысах - порывами до 27-32 м/с. На побережье южных районов ожидается подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.

На большинстве рек края ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую часть территории края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья.

Дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.