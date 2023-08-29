На Камчатке обнаружили тело, предположительно, пропавшего туриста

ТАСС, 29 августа. Группа спасателей обнаружила на Авачинском вулкане на Камчатке тело человека, предположительно, пропавшего ранее туриста. Как сообщил ТАСС министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, пока тело не опознано, а его эвакуация затруднена.
"На вулкане найдено тело. Однако вопрос о его идентификации остается открытым, пока мы не смогли подтвердить, что это именно пропавший турист. Его эвакуация затруднена особенностями местности", - рассказал министр.
По его словам, согласно предварительной оценке, мужчина погиб, упав с высоты.
Накануне спасатели отправились к Авачинскому вулкану на поиски не вышедшего на связь туриста. По словам заявившей о его пропаже женщины, они совершали совместное восхождение на Авачинский вулкан, но в какой-то момент поссорились и разделились. Через несколько часов женщина сообщила, что молодой человек так и не вернулся.
Авачинский - действующий вулкан на юго-востоке Камчатки. Он расположен к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 741 м.