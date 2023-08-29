На берегу Уссури затопило причал китайского пункта пропуска

Уровень воды в реке превышает 3 м

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Причал китайского пункта пропуска "Жаохэ" на Уссури затопило при подъеме воды, работа перехода будет возобновлена после спада уровня. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

"Работа пункта пропуска "Покровка" (сопредельный пункт пропуска со стороны Китая - "Жаохэ" - прим. ТАСС) приостановлена в связи с затоплением причала на территории КНР", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Уссури превышает 3,18 м. Возобновление перевозок через пункт пропуска возможно после снижения уровня воды до отметки не более 2,9 м, уточнили в министерстве.

Пункт пропуска "Покровка" закрыли с 24 августа.

Ранее гидрологи информировали, что вода в Уссури и Амуре поднимается после дождей, прошедших в Китае и в Приморском крае, где в результате паводка подтопило тысячи жилых домом, приусадебных участков, дорог. В настоящее время дождевой паводок с уровнями близкими к категории неблагоприятного явления и выше проходит по всей Уссури на территории Хабаровского края. Вода поднимается и на Амуре. Разлив рек привел к подтоплениям дорог в трех поселениях, сообщали накануне в региональном ГУ МЧС. В частности, это дороги внутри населенных пунктов Видное и Кедрово Вяземского района и Гайтер Комсомольского района. По информации спасателей, проезд по дорогам возможен.

Пункт пропуска "Покровка" находится в одноименном селе в Бикинском районе.