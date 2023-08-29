Жителю Читы назначили восемь лет колонии за сбыт 7,5 кг наркотиков в Хабаровске

Он будет отбывать наказание в колонии особого режима

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил восемь лет колонии жителю Читы за сбыт около 6 кг мефедрона и 1,5 кг гашиша. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю. В городе был перекрыт канал межрегиональной поставки наркотических средств в особо крупном размере.

"В ходе проведенных ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю были задержаны 33-летний житель города Читы и 36-летняя жительница города Хабаровска, у которых в тайниках автомобилей и по местам пребывания изъято около 6 кг мефедрона и 1,5 кг гашиша. <...> Рассмотрев материалы уголовного дела, Краснофлотский районный суд города Хабаровска признал 33-летнего жителя города Читы виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины и женщины были возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Материалы дела в отношении хабаровчанки также переданы Краснофлотский районный суд для дальнейшего рассмотрения.