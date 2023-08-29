29 августа, 01:05,
обновлено 29 августа, 01:09

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко завершили

Михаил Терещенко/ ТАСС
Мемориал у кафе "Сепар"
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Дело расследовало управление Следственного комитета по республике, уточнили в правоохранительных органах

ТАСС, 29 августа. Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка, завершено. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"Расследование уголовного дела завершено", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что дело расследовало управление Следственного комитета по ДНР.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Его смертельно ранили 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек. 

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