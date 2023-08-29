Главному фигуранту дела об убийстве Александра Захарченко вменяют теракт и шпионаж

Среди статей, которые вменяют Александру Погорелову, также незаконные приобретение передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ и прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности

ТАСС, 29 августа. Александру Погорелову, который является основным фигурантом уголовного дела о гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще несколько статей УК РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 276 (шпионаж), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ст. 205.3 (прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а также ст. 222.1 (незаконные приобретение передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - рассказал собеседник агентства.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.