В Якутии действуют 16 лесных пожаров

Как сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, их площадь составила свыше 37 тыс. га

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 37 тыс. га, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"Всего на начало суток 29 августа действуют 16 лесных пожаров на общей площади 37 084 га. Ландшафтных пожаров на землях иных категорий в настоящее время не зарегистрировано", - сказал Коноплев.

За сутки обнаружено пять новых возгораний на площади 124 га. Меры по тушению принимаются по девяти лесным пожарам на площади 12 398 га, из них четыре локализованы на площади 11 718 га. Он уточнил, что локализованы три возгорания в Олекминском районе, один - в Верхнеколымском.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии республики, по состоянию на 08:00 (02:00 мск) больше всего пожаров фиксируется на территории Олекминского района, где действуют семь возгораний на общей площади 10 856 га. Большая часть пожаров действует в труднодоступных местностях, где работа ведется без привлечения техники и вручную лесопожарными формированиями региональной авиалесоохраны и "Якутлесресурса".

По данным министерства, в Олекминском районе усилена работа и идет наращивание формирований. Согласно прогнозу погоды, ожидаются снижение температур и осадки к концу недели в Олекминском районе.

Всего в регионе в тушении задействовано 333 сотрудника лесопожарных формирований и 11 единиц лесопожарной спецтехники. Привлечено 9 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании и 4 вертолета Ми-8 на тушении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 780 лесных пожаров на площади почти 1,5 млн га. На прошлой неделе власти сообщили о стабилизации пожароопасной обстановки на территории республики. 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Как отметили в Минэкологии Якутии, действующий в республике режим ЧС регионального характера планируется отменить к началу сентября.