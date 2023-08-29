Житель Владивостока спас семью из пожара

Как сообщили в региональном МЧС, он вытащил из горящей квартиры находившихся внутри маленькую девочку, ее отца и кошку

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Житель Владивостоке Максим Иванов спас из пожара в доме по улице Морозова маленькую девочку, ее отца и домашнюю кошку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

"Сотрудник Владивостокского морского торгового порта Максим услышал детские крики, доносящиеся из квартиры дома, расположенной на улице Морозова. В окне мужчина увидел зовущую на помощь девочку лет семи. Из помещения наружу вырывалось пламя. Не теряя ни минуты драгоценного времени, мужчина попытался войти на этаж. Подъезд дома был наполнен дымом, но Максим не растерялся. Он в считанные минуты залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и стал вытаскивать находившихся внутри испуганных маленькую девочку, ее отца и кошку", - сообщает пресс-служба.

Эвакуировав людей с питомцем из квартиры, Максим разбудил соседей, сообщил о пожаре и позвонил в пожарную охрану. В ходе спасения людей, Максим обжег руки и стер колено.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Морозова во Владивостоке поступило накануне ночью. Через девять минут на месте работали пожарные. Звеньями газодымозащитной службы из отрезанных дымом квартир при помощи спасательных устройств было спасено 12 человек. На пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения. Погибших нет.

Всего в тушении было задействовано 8 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.