В Приморье из-за ожидающихся подтоплений начали эвакуацию поселка Моряк-Рыболов

Врио главы Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова сообщила, что вывозить жителей планируют во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы Ольгинского муниципального округа Приморского края Екатерина Ванникова объявила об эвакуации для жителей поселка Моряк-Рыболов в связи с грядущим наводнением.

"Принято решение сегодня эвакуировать жителей поселка Моряк-Рыболов. В течение двух-трех часов я вас прошу обратиться к специалисту территориального отдела <…> и записаться, кто у нас будет эвакуироваться. В 16:00 (09:00 мск) возле памятника погибшим воинам вы должны все собраться, будет автобус", - рассказала Ванникова в видеообращении в официальном Telegram-канале администрации округа.

Она добавила, что вывозить жителей планируется во Владивосток.

В Приморском крае снова начались сильные дожди. Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, за ближайшие два дня в крае может выпасть до 140 мм осадков. На большинстве рек края ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую часть территории края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья, в том числе Ольгинский.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.