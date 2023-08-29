Обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Захарченко проходят четыре человека

Основным фигурантом является Александр Погорелов, которому вменяют теракт, повлекший причинение смерти, покушение на жизнь государственного деятеля, шпионаж и еще несколько статей УК РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Еще трое человек, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, который был смертельно ранен в 2018 году в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По делу, помимо Погорелова, проходят Артем Ена, который обвиняется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов, обвиняемый в содействии террористической деятельности и по ч. 2. ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и Александр Тимошенко, обвиняемый по ч. 1 ст. 30 (подготовка к шпионажу) и двум эпизодам ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Принято решение о назначении судебного заседания на 30 августа, уточнили ТАСС в пресс-службе суда. Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что расследование уголовного дела завершено, а главному фигуранту Александру Погорелову вменяются теракт, повлекший причинение смерти, покушение на жизнь государственного деятеля, шпионаж и еще несколько статей УК РФ.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.