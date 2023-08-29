Ураган "Франклин" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории

Максимальная скорость ветра достигает более 65 м/с, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США

ТАСС, 29 августа. Ураган "Франклин", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, максимальная поддерживаемая скорость ветра составляет более 65 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Ураган движется на север со скоростью 15 км/ч и находится в 675 км к юго-западу от Бермудских островов. Ожидается, что "Франклин" начнет ослабевать во вторник.

Газета Hoy 25 августа со ссылкой на данные спасателей информировала о двух погибших и одном пропавшем без вести в Доминиканской Республике из-за тропического шторма "Франклин". Ущерб был причинен 678 домам, около 3,4 тыс. жителей эвакуировали.