29 августа, 04:07

В Томске проверяют информацию о минировании офисов МФЦ

Угроз безопасности нет, отметили в обладминистрации

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Офисы МФЦ в Томске проверяют правоохранительные органы из-за сообщения о минировании. Сообщение заведомо ложное, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Сегодня, 29 августа, поступило заведомо ложное сообщение о минировании офисов МФЦ. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации. Угроз безопасности нет", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сообщение поступило в систему МФЦ.

По сообщениям в соцсетях, из бизнес-центра "Красное знамя", в котором находится один из офисов МФЦ, были эвакуированы все посетители.

Всего в Томской области 20 офисов МФЦ, сейчас там работают сотрудники полиции и СК. 

Теги:
РоссияТомская область
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