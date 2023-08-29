29 августа, 04:12

В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек

Как уточнили в региональном Минздраве, двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в аварии легковых автомобилей на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Информация в связи с аварией двух легковых автомобилей на 55 км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, госпитализированы шесть человек, четверым из них оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое пострадавших госпитализированы в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге, состояние тяжелое. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация