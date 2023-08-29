В Свердловской области в ДТП пострадали восемь человек

Как уточнили в региональном Минздраве, двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе подросток, пострадали в аварии легковых автомобилей на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Информация в связи с аварией двух легковых автомобилей на 55 км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, госпитализированы шесть человек, четверым из них оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении городской больницы Каменска-Уральского. Еще двое пострадавших госпитализированы в реанимацию больницы №36 в Екатеринбурге, состояние тяжелое.