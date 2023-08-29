В селе Новоуйка в Омской области ввели карантин по бешенству

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, это уже 27-ой случай заражения в 2023 году

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Случай заражения крупного рогатого скота бешенством зафиксирован в Омской области, в селе Новоуйка введен карантин, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Этот очаг стал с начала года уже 27-м, за весь прошлый год было зарегистрировано 5 случаев заражения бешенством.

"Согласно результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного БУ "Омская областная ветеринарная лаборатория", на территории села Новоуйка Седельниковского района Омской области выявлен вирус бешенства у крупного рогатого скота. Указанный населенный пункт объявлен неблагополучным, на территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ГУ ветеринарии Омской области ТАСС сообщили, что в связи с ростом заболеваемости региональные власти обратились в Минсельхоз РФ с просьбой вдвое увеличить количество выделяемых региону доз вакцин от бешенства для диких животных, которые являются источником заражения.