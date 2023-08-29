29 августа, 04:52

В Красноярске по подозрению в подготовке теракта на рынке арестовали подростка

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Девятиклассник из Красноярска арестован по подозрению в подготовке теракта на местном рынке. Подросток был задержан при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В Красноярске задержан 16-летний школьник одной из гимназий при приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства. Подросток арестован по подозрению в подготовке теракта", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя правоохранительных органов, школьник планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе и был задержан возле одного из кафе.

При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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