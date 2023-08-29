Экс-судью из Тувы приговорили к трем годам колонии за хищения при организации конференции

Суд также назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей

ТАСС, 29 августа. Абаканский городской суд приговорил судью Конституционного суда Тувы в отставке Аяса Саая к трем годам колонии общего режима за хищение более 1,3 млн рублей, выделенных на организацию Всероссийской научно-практической конференции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Абаканский городской суд постановил приговор в отношении Саая А. П. <…> Органами предварительного расследования Саая А. П. обвинялся в том, что присвоил вверенное ему имущество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Министерство финансов Тувы в 2014 году выделило Конституционному суду из республиканского бюджета средства на проведение Всероссийской научно-практической конференции в Кызыле. Деньги перечислялись на лицевой счет суда. "Саая А. П., являясь председателем Конституционного суда Республики Тыва, осведомленный о том, что согласно кассовому плану в августе 2014 года на лицевой счет Конституционного суда будут перечислены денежные средства, дал указание начальнику финансового отдела Ондару М-Б. О. обналичить часть из них и передать ему для хранения без внесения в кассу. <…> Суд скорректировал размер похищенного и определил его в сумме 1 338 241,41 рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, судья мотивировал свой поступок тем, что этот шаг упростит расходование средств при проведении конференции. Начальник финотдела просьбу выполнил. Деньги были обналичены и переданы экс-судье.

"В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, указал, что средства, выделенные из республиканского бюджета для проведения конференции, не похищал", - пояснили в пресс-службе.

С бывшего судьи уже взыскали в пользу бюджета республики 438,2 тыс. рублей.