Число погибших после сильных дождей в Таджикистане выросло до 17

Также в результате схода селя погибло 100 голов домашнего скота

ДУШАНБЕ, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших от последствий сильных дождей в Таджикистане выросло до 17 человек, спасатели нашли еще четыре тела. Об этом сообщили ТАСС в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"Спасатели комитета обнаружили тела четырех граждан, три женщины и один мужчина. Тела переданы соответствующим органам для установления личности", - сообщили в ведомстве.

В КЧС уточнили, что тела обнаружены в городе Вахдате. Также в ходе спасательных работ в Хатлонской области установлено, что в результате схода селя погибло 100 голов домашнего скота. По данным ведомства, во всех районах республики, затронутых стихийным бедствием, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В воскресенье в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Первоначально было известно о 13 жертвах стихийного бедствия, большинство людей погибли в городе Вахдате. В КЧС сообщали, что в нескольких районах республики заблокированы дороги, подтоплены дома и здания, грязевыми потоками повреждены десятки автомобилей.

В ведомстве добавили, что в понедельник в некоторых районах республики вновь зафиксировали сходы селевых потоков. В частности, сель сошел на дорогу Душанбе - Вахдат - Ляхш, в результате чего оказались затоплены несколько участков трассы. В настоящее время движение по дороге восстановлено.

В Хатлонской области грязевые потоки затопили более 30 приусадебных участков местных жителей, в селе Сабзазор повреждена система водоснабжения, в селах Тегирми и Зорон нанесен ущерб приусадебным участкам, оросительным каналам и мостам.