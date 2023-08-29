В Башкирии оштрафовали организацию за неисполнение контракта по нацпроекту

Сумма штрафа составила более 19,2 млн рублей

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Проектная организация в Башкирии оштрафована на более чем 19 млн рублей за невыполнение условий госконтракта при реализации мероприятий нацпроекта. Фирма не разработала документацию для строительства муниципального центра обращения с отходами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В феврале 2022 года между региональным Министерством природопользования и экологии и ООО "Институт "Газэнергопроект" заключен государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации для строительства муниципального центра обращения с отходами в Кугарчинском районе сроком исполнения до конца 2022 года. Однако в нарушение условий сделки фирма работы не выполнила, что послужило основанием для его расторжения заказчиком в одностороннем порядке", - сказано в сообщении.

Это привело к неэффективному использованию бюджетных средств. По данному факту прокуратура возбудила дело о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере более 19,2 млн рублей. Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации мероприятий национального проекта "Экология" проводилась Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой, отметили в ведомстве.