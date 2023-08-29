В Калужской области ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры

В ЦОС сообщили, что его готовил житель региона, который собирался вступить в "Азов"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Калужской области, который по заданию украинской стороны готовил теракт, а затем собирался выехать на Украину и вступить в "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт", - сообщили в ЦОС.

Как установили сотрудники ФСБ, он выразил и подтвердил намерения выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации "Азов" и по заданию боевиков осуществил подготовку к теракту на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с украинским координатором.

Следственным отделением УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Ему уже предъявлено обвинение.

Задержанный признался, что готовил теракт. Об этом он говорит в видео, распространенном ЦОС ФСБ России.

"С начала военной операции, по прошествии некоторого времени начал помогать организации на территории Украины, перечисляя финансовые средства. Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства", - сказал он.

Далее компоненты СВУ необходимо было спрятать на территории Калужской области и покинуть Россию.