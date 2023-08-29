В Депздраве ЯНАО сообщили о госпитализации мужчины, устроившего стрельбу в Ноябрьске

Правоохранительные органы доставили в больницу задержанного после его попытки поджечь себя

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина, который накануне открыл стрельбу в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), доставлен в больницу после поджога своего дома. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"Пациент госпитализирован в Ноябрьскую ЦГБ, получает весь объем лечения согласно полученным травмам, находится под круглосуточным наблюдением врачей. О прогнозах пока прокомментировать сложно", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о состоянии стрелка.

По данным местных СМИ, ночью 29 августа мужчина был задержан правоохранителями после того, как поджог свой дом. До этого с ними велись переговоры.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО добавили ТАСС, что пожар в доме устроившего стрельбу начался в 22:11 мск 28 августа. "В результате пожара поврежден дом на площади 40 кв. м, хозяин получил термические ожоги тела. Предварительная причина - поджог", - отметили в ведомстве. Источник в медицинских кругах уточнил ТАСС, что мужчина получил 75% ожогов тела.

В пресс-службе УФССП по ЯНАО подтвердили ТАСС, что в больницу мужчину доставили сотрудники правоохранительных органов после задержания. "Когда спецназ ворвался, там все уже было облито бензином, в том числе он сам. Он поджег себя, но его быстро потушили, спасли <…> и передали медикам. Сейчас он находится под наблюдением", - сказала собеседница агентства.

ТАСС обратился за комментариями в управление МВД России по ЯНАО и региональную Росгвардию, на момент публикации получить их не удалось.

О происшествии

28 августа сотрудники отдела судебных приставов по Ноябрьску приехали к частному дому мужчины, чтобы выселить его из аварийного жилья, подлежащего сносу. 61-летний хозяин дома отказался общаться с приставами, выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль и закрылся в доме. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).