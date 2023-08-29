Блогеров Наки и Карпука приговорили к 11 годам колонии заочно за фейки о ВС РФ

Они не признали свою вину

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука (признан в РФ иноагентом) к 11 годам лишения свободы каждого по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновными Наки и Карпука по пунктам "б", "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по мотивам политической ненависти с искусственным созданием доказательств обвинения) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно", - сказали в суде.

В ходе прений сторон гособвинитель требовал заочно приговорить фигурантов к 13 годам заключения каждого.

По версии обвинения, Наки и Карпук записали видеоролик о событиях на Запорожской АЭС и событиях в Мариуполе, в которых допустили распространение недостоверной информации о российской армии. Вину блогеры не признали. Они находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.