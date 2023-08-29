Дело блогеров Чекалиных из-за размера ущерба передали в центральный аппарат СК РФ

Их обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дело блогеров Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денег, передали в центральный аппарат СК России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело Чекалиных передали из ГСУ СК по Москве в централный аппарат СК. Это произошло из-за крупной суммы ущерба", - сказал собеседник агентства. Их обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

Как сообщалось ранее, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников мужа и других людей. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконно дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Суд избрал супругам меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретил пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками, использовать почту, телефон и иные средства связи. Как рассказал ТАСС адвокат семьи Чекалиных Константин Третьяков, его подзащитные выплатили задолженность по налогам в 311 млн рублей, которая и стала причиной уголовного преследования блогеров. Тем не менее дело о неуплате налогов не прекращено.