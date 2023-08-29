29 августа, 07:32

В московском метро мужчина избил мешавшего ему пройти пассажира

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Инцидент произошел на станции "Семеновская"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина избил пассажира метро в Москве, потому что тот якобы помешал ему пройти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На станции метро "Семеновская" мужчине показалось, что другой пассажир мешает выйти из вагона. Злоумышленник двумя руками толкнул пострадавшего в спину, вытолкав из вагона, после чего уже на платформе подверг избиению", - рассказали в пресс-службе.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение нарушителя к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои). 

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© Информационное агентство ТАСС
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