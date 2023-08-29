Следствие по делу об убийстве Захарченко продолжается

Завершено дело о покушении на него, уточнили в следственных органах

ТАСС, 29 августа. Предварительное следствие по делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко продолжается, уточнили ТАСС в следственных органах.

Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству о завершении следствия и передаче дела в суд. "Расследование дела об убийстве Захарченко, главным фигурантом которого является Алексей Погорелов, продолжается. В военный суд передано другое дело - о покушении на убийство Захарченко, которое было совершено до его гибели", - сказал собеседник агентства.

Погорелову вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 276 (шпионаж), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а также ст. 222.1 (незаконные приобретение передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, он фигурирует в обоих уголовных делах. В ходе предварительного следствия он признал вину.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.