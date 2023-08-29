В Омской области задержали агента спецслужб Украины

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о государственной измене

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали агента спецслужб Украины, которому ставили задачи по повреждению и уничтожению объектов инфраструктуры и разведке. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

"УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны РФ. Задержанный дал признательные показания", - рассказала представитель ведомства.

В пресс-службе УМВД по Омской области уточнили, что задержанный - 21-летний житель Омска, который обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей. По предварительным данным, задания он получал посредством мессенджера от куратора из Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о государственной измене. Ему также вменяется участие в деятельности террористической организации и диверсия.