В Дагестане в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 29 августа./ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Кизляре, сообщает МВД республики.

"На 484-м км автодороги Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка на территории Кизляра 44-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель-2747" под управлением 38-летнего жителя Кизлярского района. В результате ДТП девятилетняя пассажирка Suzuki от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и его пассажиры: 39-летняя супруга и двое детей 4 и 13 лет, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.