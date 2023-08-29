Ущерб от тропического шторма в Доминикане составил $89 млн

Президент страны Луис Абинадер сообщил, что больше всего пострадало сельское хозяйство, водоснабжение и дороги

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Ущерб от тропического шторма "Франклин" в Доминиканской Республике, в результате которого погибли два человека, составил почти $89 млн. Об этом заявил президент страны Луис Абинадер во время пресс-конференции, видео которой было опубликовано в понедельник вечером в соцсети главы государства.

"На сегодняшний день ущерб, нанесенный штормом "Франклин" в различных районах страны <...> составляет около 5100 млн [доминиканских] песо (около $89 млн)", - заявил Абинадер. Он также отметил, что больше всего пострадало сельское хозяйство, водоснабжение и дороги.

Ранее местная газета Hoy информировала, что ущерб причинен 678 домам, около 3,4 тыс. жителей были эвакуированы. По меньшей мере 27 тыс. человек остались без доступа к электричеству, более 1,6 млн - к питьевой воде. Два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести.