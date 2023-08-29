29 августа, 08:36

Гособвинение просит приговорить к 3,5 года колонии экс-главу района Новосибирской области

Олега Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Государственное обвинение просит приговорить к 3,5 года колонии бывшего главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже участка на острове. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Гособвинитель просил признать Олега Лагоду виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должность главы муниципального образования на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Адвокаты экс-главы района просят оправдать своего подзащитного.

Лагода был задержан в декабре 2020 года. После чего, был помещен под домашний арест.

В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. м. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена.

Договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей. Лагоде предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ. 

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