В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 100 различных боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области, также было совершено несколько атак беспилотниками. В результате повреждения получили три дома и хозпостройка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксирован прилет 22 минометных снарядов. <…> Есть повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также повреждена кровля в одной хозпостройке. По селу Середа выпущено пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - четыре минометных снаряда, по селу Муром - два", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по его словам, 27 августа недалеко от поселка Разумное был сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. "Из гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано четыре гранатометных выстрела. По селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов", - проинформировал глава региона.

В Валуйском округе в понедельник в селе Тулянка системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. В Волоконовском районе из миномета и гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - было выпущено шесть минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов.

В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА было сброшено три взрывных устройства, из них два - на окраине села. Также по окраине Поповки ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, по окраинам сел Вязовое и Репяховка - два и пять артиллерийских снарядов соответственно. "Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - добавил губернатор.