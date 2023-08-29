В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве при реализации федерального проекта

Деньги выделялись по муниципальному контракту на благоустройство городского парка имени А. С. Пушкина

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Полиция в Кыштымском городском округе (Челябинская область) возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при благоустройстве общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты области.

"Материалы контрольного мероприятия палаты, которое проводится в Кыштымском городском округе, поспособствовали возбуждению уголовного дела по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело возбуждено в отделе полиции "Кыштымский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядчик подозревается в том, что путем обмана похитил бюджетные деньги в крупном размере. Деньги выделялись по муниципальному контракту на благоустройство городского парка имени А. С. Пушкина. Работы проводились по установке детских игровых комплексов и скейт-площадки по проекту "Формирование комфортной городской среды".