В Омской области задержали мужчину с почти 10 кг наркотиков

Мужчина доставлял наркотики в разные регионы и устраивал тайники для последующего сбыта

ТАСС, 29 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Омской области мужчину, в автомобиле которого найдено почти 10 кг синтетического наркотика мефедрона, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Омской области задержали водителя, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В ходе досмотра автомобиля, которым управлял злоумышленник, обнаружено и изъято почти 10 кг мефедрона", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, мужчина нашел нелегальную работу в интернете. Он доставлял наркотики в различные регионы РФ и устраивал тайники для последующего сбыта. С целью конспирации курьер передвигался на арендованном автомобиле. Были установлены места таких тайников в Саратовской области и Удмуртии. Всего изъято около 30 кг наркотических средств, что составляет около 100 тыс. разовых доз.

Наркокурьер заключен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ.