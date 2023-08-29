В Москве грузовик вылетел на тротуар после ДТП и сбил женщину с ребенком

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Грузовик вылетел на тротуар после столкновения с другим автомобилем в центре Москвы и сбил женщину с 7-летним сыном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, пострадавшие госпитализированы.

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter, который от удара выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожной аварии пострадали 2 пешехода - женщина и ее 7-летний сын, которых госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в результате аварии мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен", - пояснили в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.