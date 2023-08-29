Новосибирский Минздрав получит неустойку за срыв срока строительства инфекционной больницы

Сумма неустойки составит около 1 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск регионального Минздрава к компании, задержавшей подготовку проектной документации для строительства новой инфекционной больницы под Новосибирском, которая станет одной из крупнейших в Сибири. Сумма неустойки - порядка 1 млн рублей, хотя изначально министерство требовало более 39 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проекты развития 2" в пользу Министерства здравоохранения Новосибирской области неустойку в размере 990 тыс. рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать", - говорится в решении суда. При этом в иске министерства речь шла о 39,6 млн рублей.

Больница строится по программе государственно-частного партнерства. Компания "Проекты развития 2" (входит в холдинг "К1", который занимается строительством больницы) потратила на разработку проектной документации 198 суток вместо заявленных 50.

Изначально планировалось, что медучреждение начнет работу в 2022 году, однако сроки отодвинули в связи с завершением проектирования и прохождением госэкспертизы на проектную документацию. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области ТАСС уточнили, что строительство завершится до конца 2023 года.

Больница рассчитана на 504 койко-места. В составе ее комплекса планируется шесть лечебных отделений, отделение функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Для транспортировки экстренных пациентов предусмотрена вертолетная площадка. Изначально стоимость строительства оценивалась на сумму менее 5 млрд рублей, однако в сентябре 2022 года речь уже шла более чем о 16 млрд рублей.