Приговор мобилизованному, ударившему офицера в парке "Патриот", оставили без изменений

Он осужден на семь лет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кассационный военный суд оставил в силе приговор осужденному на семь лет бывшему мобилизованному Александру Лешкову за нанесение побоев офицеру в парке "Патриот". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев кассационную жалобу защитников осужденного на указанные судебные акты, кассационный военный суд оставил ее без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда.

16 декабря 2022 года Одинцовский гарнизонный военный суд признал Лешкова виновным в применении насилия к начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ) и приговорил к 5,5 года колонии строгого режима.

Позднее приговор был обжалован как защитой, так и прокуратурой. 10 февраля второй Западный окружной военный суд изменил его, увеличив срок лишения свободы до семи лет.

13 ноября 2022 года при проведении строевого смотра на территории парка "Патриот" рядовой Лешков в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов высказал офицерам воинской части, в том числе подполковнику Мазанову, свое недовольство вопросами организации службы, обеспечения вещевым имуществом и огневой подготовкой мобилизованных военнослужащих. Рядовой выпустил в лицо офицеру дым от сигареты и ударил его кулаком в грудь.