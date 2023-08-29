В Свердловской области потушили все природные пожары

В департаменте информационной политики региона сообщили, что специалисты за сутки ликвидировали возгорания на общей площади 233 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Все природные возгорания потушены в Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных участков за сутки ликвидировали все лесные пожары, действовавшие в Свердловской области. <…> В Махневском, Серовском и Сосьвинском районах потушены возгорания на общей площади 233 га", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин, самая сложная ситуация была в Серовском районе, где горел лес на отдаленных участках. "В Сосьвинском районе лес горел в заболоченной местности и доставить технику туда было невозможно, сотрудники пожарно-десантной службы Уральской авиабазы вручную прокопали минерализованную полосу длиной порядка 500 м, прекратив тем самым распространение огня. Также в Махневском районе только на отдельных участках мы смогли задействовать трактор, чтобы опахать площади пожара, в основном сотрудники работали вручную", - цитируют в департаменте Секерина.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали его. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждены два уголовных дела. При пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.